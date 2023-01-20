Bakan Özer hastane sınıflarında öğrencilerle bir araya geldi

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bulunan hastane sınıflarında öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Özer, hastanede uzun süredir tedavi gören öğrencilerden oluşan sınıflarda öğrenciler ve velilerle sohbet etti, müzik dinletisini dinledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Porf.Dr.Nurettin Yiyit de etkinliği takip etti.

"51 HASTANEDE BURADAKİ GİBİ SINIFLARIMIZ VAR"

Karne töreninde konuşan Özer, "Türkiye son 20 yılda eğitimde okullaşma oranlarını kısa sürede yüzde 95 oranının üstüne çıkarabilen nadir ülkelerden biri. Bununla birlikte, okul öncesi, ilkokul ve lise dahil olmak üzere özel eğitim ihtiyacı olan, hastanede bulunan, eğitimine evinde devam etmek zorunda olan çocuklarını da ihmal etmeyen bir eğitim sistemimiz var. Bunlar gösterebilmek için İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeyiz. Burada oluşturduğumuz hastane sınıflarında öğrencilerimize karnelerini verdik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 51 hastanede buradaki gibi sınıflarımız, uygulamalarımız var" şeklinde konuştu.

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"ÖĞRENCİLERE MATEMATİK, SANAT, BİLİM VE İNGİLİZCE KIŞ KURSLARI AÇILIYOR"

Öğrencilere yönelik sürprizlerini de dile getiren Bakan Özer, "Bugün iki sürprizimiz var. Birincisi, karne alan tüm öğrencilerimize karnelerinin yanında kitap hediye ettik. Bu uygulama 81 ilde 922 ilçede gerçekleştirildi. Bizim de öğrencilerimizden istirhamımız kendilerine hediye edilen bu kitapları bu 15 gün içinde okumalarıdır. İkincisi ise, geçen yaz ilk kez matematik, sanat, bilim,İngilizce kursları açmıştık, 1 milyon öğrenci bu kurslardan yararlanmıştı. Bu sene de bu iki haftalık tatilde kış kurslarımızı açıyoruz ve yine bilim, sanat, matematik ve İngilizce kursları olmak üzere tüm öğrencilerimizi bekliyor, davet ediyoruz. okul öncesi öğrencilerimizi bekleyen de bir sürprizimiz var; 6 Şubat'tan itibaren tüm okul öncesi öğrencilerimize yemeklerini ücretsiz olarak ulaştıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı sosyal devlet olmanın tüm imkanlarını vatandaşlarına seferber etmekten büyük mutluluk duyuyor. Son olarak ortaöğretimdeki seçmeli derslerle ilgili bir uzatma haberimiz var; bu derslerin son seçim tarihi 31 Ocak'tı, bunu 10 Şubat'a kadar uzatıyoruz" şeklinde konuştu.

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Bakan Özer konuşmasında öğrenci ve öğretmenleri karne töreni kapsamında tebrik ederek, tatilin tüm öğrenciler ve öğretmenler için iyi geçmesini diledi.

HEM EĞİTİMİ AKSAMADI HEM TEDAVİSİ DEVAM ETTİ

Hastanede bulunan veliler de çocuklarıyla birlikte töreni takip etti. Skolyoz hastalığı sebebiyle ameliyat olan 12 yaşındaki Sefa Bekgöz'ün velisi Ayşe Bekgöz, "Tam üç haftadır buradayız. Oğlum aralıklı olarak Temmuz ayından beri tedavisine burada devam ediyor. Biz çok memnunuz, böyle tahmin etmiyorduk. Oğlum da çok tedirgindi 'Dönem kaybım olacak, derslerimden geri kalacağım.' diye ama burada eğitimine devam etti. Kurslarımız var, aktivitelerimiz var, sinema gösterileri oluyor, oldukça mutluyuz" diye konuştu. Diğer bir öğrenci velisi Melek Karakılıç ise "Kızım Sanem 9 yaşında ve 2.sınıfa gidiyor. Epilepsi hastası, biz buraya geçtiğimiz Çarşamba günü mide kanaması sebebiyle gelmiştik. Ben annesiyim ama burada kızımla benden de çok ilgilenen hemşireler ve doktorlar var, çok memnunuz. Hem eğitimi aksamadı, tedavisi devam etti. Burada öğretmenleriyle arası çok iyi, boyama yapıyor, ödevlerini yapıyor" dedi.