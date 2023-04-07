Bakan Özer: En büyük zenginliğimiz öğretmenlerimiz

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Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesindeki düzenlenen iftar programına Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve depremzede öğretmenler katıldı.

"O SABAHIN İLK SAATLERİNDE TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINDAN ÖĞRETMENLERİMİZ HAREKETE GEÇTİ"



"6 Şubat sabahı yeni eğitim öğretim dönemine uyanmayı beklerken çok büyük bir depreme uyandık 50 binin üzerinde canımızın acısına uyandık" diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Vatandaşımızın yaralarını sarmak, derdini iyileştirmek, derdiyle hemhal olmak için o sabahın ilk saatlerinde Türkiye'nin her noktasından öğretmenlerimiz harekete geçti. Bakanlığımız tüm ekibiyle birlikte bakan yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, diğer illerdeki il müdürleri sahaya geldiler. 5 binin üzerinde MEB AKUB ekipleri sahaya geldi, arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Tüm illerimiz bölgedeki okullarımızla, illerimiz, ilçelerimizle eşleşerek bu travmanın hızlı bir şekilde atlatılması, acıların, yaraların sarılması için büyük efor ve çaba sarf ettiler. Günlük 2 milyon sıcak yemek kapasitesine ulaştı bizim okullarımız. Sadece depremden etkilenen o vatandaşlarımızın sıcak yemek ihtiyacını karşılayabilmek için günde 1,8 milyon sıcak ekmek üretebilir hale geldi" dedi.

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