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Bakan Özer: En büyük zenginliğimiz öğretmenlerimiz

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#Mahmut Özer#Osmaniye#Öğretmen
Bakan Özer: En büyük zenginliğimiz öğretmenlerimiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 22:28

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremzede öğretmenlerle iftarda buluştu.

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Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesindeki düzenlenen iftar programına Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve depremzede öğretmenler katıldı.

"O SABAHIN İLK SAATLERİNDE TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINDAN ÖĞRETMENLERİMİZ HAREKETE GEÇTİ"

"6 Şubat sabahı yeni eğitim öğretim dönemine uyanmayı beklerken çok büyük bir depreme uyandık 50 binin üzerinde canımızın acısına uyandık" diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Vatandaşımızın yaralarını sarmak, derdini iyileştirmek, derdiyle hemhal olmak için o sabahın ilk saatlerinde Türkiye'nin her noktasından öğretmenlerimiz harekete geçti. Bakanlığımız tüm ekibiyle birlikte bakan yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, diğer illerdeki il müdürleri sahaya geldiler. 5 binin üzerinde MEB AKUB ekipleri sahaya geldi, arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Tüm illerimiz bölgedeki okullarımızla, illerimiz, ilçelerimizle eşleşerek bu travmanın hızlı bir şekilde atlatılması, acıların, yaraların sarılması için büyük efor ve çaba sarf ettiler. Günlük 2 milyon sıcak yemek kapasitesine ulaştı bizim okullarımız. Sadece depremden etkilenen o vatandaşlarımızın sıcak yemek ihtiyacını karşılayabilmek için günde 1,8 milyon sıcak ekmek üretebilir hale geldi" dedi.

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Bakan Özer: En büyük zenginliğimiz öğretmenlerimiz


"EL ELE VEREREK YENİ GÜNE MERHABA DİYECEĞİZ"

Sahada kıymetli öğretmenlerin bulunduğunu belirten Özer, "Üretimi bir kenara bırakın, vatandaşımızın çadırlara yerleştirilmesinde, gelen malzemelerin tasnifinde destek oldu. Hayatın normal akışında vatandaşın ihtiyacı ne varsa öğretmenimiz oradaydı. Tıpkı Covid-19 salgını günlerindeki gibi o gün nasıl vefa gruplarında öğretmenlerimiz gece gündüz demeden kendi canlarını, sağlıklarını hiçe sayarak vatandaşıyla buluştuysa deprem gününde de ilk sahaya koşanlar öğretmenlerimiz oldu. Bakanlık olarak gerçekten sizlerle gurur duyuyoruz. Yüreği büyük, kalbi memleketinin ve aziz insanlarının derdiyle ritim tutabilen, onlar acı hissettiği zaman kendisi acı hisseden, onlar mutlu olduğu zaman kendisi mutlu olan bir öğretmen kitlemiz var. En büyük zenginliğimiz sizlersiniz. Devlet, millet, öğretmenlerimiz herkes el ele vererek bu yaraları hızlı bir şekilde saracağız ve çok hızlı bir şekilde yepyeni günlere merhaba diyeceğiz" dedi. 

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#Mahmut Özer#Osmaniye#Öğretmen

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