Bakan Özer: Eğitime harcanan bütçenin GSMH’deki oranını en fazla arttıran OECD ülkesi olduk

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'OECD 2023 Türkiye Raporu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Bakan Özer'in yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile 81 ilin Milli Eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Özer, "Türkiye, 2011-2019 yılları arasında ilkokuldan yükseköğretime kadar eğitim kurumlarına harcanan bütçenin gayrisafi milli hasıladaki oranını en fazla arttıran OECD ülkesi oldu. Bunun ötesinde bir şey söylenebilir mi? OECD ülkelerinin ortalaması yüzde 5,49'du, Türkiye'deki yüzde 6. Bunu bir cümle daha destekliyor; Türkiye'deki eğitim sistemi uluslararası krizlere çok daha dayanıklı diğer OECD ülkelerine göre. O ekonomik krizler, Covid-19 salgınındaki krizler" dedi.

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'TÜRKİYE, EĞİTİMDE 20 YILDA GERÇEKTEN KABUĞUNU KIRMIŞ'

Türkiye'nin eğitimde OECD ülkeleriyle rekabet edebilir bir seviyeye çıktığını belirten Özer, "İşte bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de sürekli eğitimde fırsat eşitliği için yapılan destekler, yeni açılımlar ve gelinen noktada, şu raporda görüyoruz ki, Türkiye eğitimde 20 yılda gerçekten kabuğunu kırmış ve artık OECD ülkeleriyle rekabet edebilir ve kendi eksikliklerini birisinin göstermesine gerek kalmadan kendisi görerek onları iyileştirmek için çabalayan bir eğitim sistemine sahip olmuştur. Dolayısıyla içerideki verileri, o verileri bilmeyen, verileri çarpıtan, sürekli kaliteyi Truva atı gibi kullanıp, kalite üzerinden saldırmaya çalışanların bizim eğitim sistemimizle ilgili konuşacakları hiçbir şey yok. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nın asıl temel noktası, itici gücü eğitim sistemi olacaktır" diye konuştu.

Bakan Özer, eğitim seviyesinin ileriye taşınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. (DHA)