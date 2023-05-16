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Bakan Özer: Deprem bölgesinden nakil aldıran 77 bin 647 öğrenci illerine döndü

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#Bakan Özer#Deprem#Öğrenci
Bakan Özer: Deprem bölgesinden nakil aldıran 77 bin 647 öğrenci illerine döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 10:31

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinden diğer illere nakil aldıran 77 bin 647 öğrencinin tekrar kendi illerine döndüğünü açıkladı.

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Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki eğitim yuvalarımızı evlatlarımızla buluşturmamız, hayatın olağan akışında ilerlemesine büyük katkı sağladı. Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 77 bin 647'si okulları ve arkadaşlarına yeniden kavuştu" ifadelerini kullandı. Bakan Özer'in paylaştığı görsele göre; 24 bin 833 öğrenci Kahramanmaraş'a, 2 bin 642 öğrenci Adana'ya, 14 bin 382 öğrenci Hatay'a, 2 bin 332 öğrenci Osmaniye'ye, 255 öğrenci Kilis'e, 9 bin 274 öğrenci Gaziantep'e, 9 bin 944 öğrenci Adıyaman'a, 11 bin 76 öğrenci Malatya'ya, 1487 öğrenci Şanlıurfa'ya, 1422 öğrenci ise Diyarbakır'a geri döndü.

Bakan Özer: Deprem bölgesinden nakil aldıran 77 bin 647 öğrenci illerine döndü

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#Bakan Özer#Deprem#Öğrenci

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