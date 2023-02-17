Bakan Özer: Deprem bölgesindeki 35 bin 24 öğrenci diğer illere naklini aldırdı

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Bakanlar Özer ve Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen afetzedelerin konakladığı öğrenci yurtlarına misafir oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 465 bin vatandaşa barınma imkanı sağladıklarını ifade ederek, "Pazartesi hayatı normalleştirmek adına 71 ilde eğitim öğretime başlıyoruz. 10 il ile ilgili çalışmaları nihayetlendirdik. 10 ilde hangi il ve ilçelerde eğitime başlayacağımızı salı günü açıklayacağız. 10 ildeki depremzede vatandaşlarımızın istemeleri durumunda diğer illere çocuklarının nakillerini aldırabilmeleriyle ilgili süreci başlatmıştık. Bu süreçte şu ana kadar 35 bin 24 öğrencimiz diğer illere nakillerini aldırdı. Sayın Bakanımızla görüştük. Artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm imkanlarıyla bu yurtlarda çocuklarımızın nakillerini otomatik olarak burada tamamlayacağız. Yani vatandaşlarımız çocuklarının nakillerini almayla ilgili ekstra bir çaba içerisine girmeyecekler. Yine deprem bölgesindeki 8 ve 12'nci sınıftaki çocuklarımızın sınavlarına destek olmak için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını bastırdık. Önümüzdeki hafta itibarıyla tüm öğrencilerimize dağıtacağız. Birlikte bu yurtlarda anaokulu ve ilkokul açma ile ilgili çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

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'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, devletin ilk andan itibaren yaraları sarma noktasında, süreci yönetme noktasında tüm kurumlarıyla her imkanı seferber ettiğini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da tüm imkanlarımızla gönüllü ordumuzla, gençlik liderlerimizle, gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimiz ve yurtlarımızla tüm depremzedelerimizin emrindeyiz. Depremzedelerimizi yurtlarımızda misafir etme noktasında büyük adım attık. Bu yurtta 5 bine yakın depremden etkilenen vatandaşımızı misafir ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımız yanımızda. Eğitim anlamında, okul öncesi olsun, ilk ve ortaöğretim olsun yeni çalışmalarımız var. Vatandaşlarımızı en güzel şekilde ağırlama ve her türlü ihtiyaçlarını giderme noktasında elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Özer ve Kasapoğlu, yurtları gezerek depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.