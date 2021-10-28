Bakan Özer açıkladı: Anaokullarındaki karantina süresi 10 güne düşürüldü

Daha önce ilkokul ve ortaokul öğrencileri için böyle bir karar alınmıştı. Şimdi de anaokulu öğrencileri için aynı yönde bir karar alındı. Anaokullarında da koronavirüs karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü.
Bakan Özer uygulamanın yarından itibaren uygulanacağını duyurdu.
Bakan Özer, yeni dönemde eğitimde izlenecek yol haritasıyla ilgili de konuştu, "Benden reform beklemeyin. Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek." dedi.
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