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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Kasım ayından itibaren ücretsiz olacak

#Eğitim#Yardımcı Kaynak#MEB
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı Kasım ayından itibaren ücretsiz olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynakların ve destekleyici eğitim materyallerinin kasım ayından itibaren ücretsiz dağıtılmaya başlanacağını bildirdi. Bakan Özer, "Sadece LGS ve YKS sınavlarına hazırlık için değil, 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademelerde ve sınıf seviyelerinde etkinlikten ayrıntılı fasiküllere kadar, yani mevcut öğrenmenin yan takviye destekleyici materyaller ile desteklenmesiyle ilgili bir adım attık" dedi.

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Bakan Özer AK Parti hükümetlerinin, 2002 yılından itibaren eğitimde kalitenin arttırılmasıyla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

Bu kapsamda tüm kademelerde eğitime erişim ve okullaşma konularında çalışmalar yapıldığını aktaran Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ders kitaplarına ücretsiz erişimle ilgili çok önemli adımların atıldığını ifade etti.

Bakan Özer, 2003'ten itibaren tüm kademelerde ders kitaplarının ücretsiz verildiğini, bugüne kadar 3 milyar 374 milyon kitap dağıtıldığını hatırlatarak, "2021 yılından sonra da bu hizmet aynı şekilde devam edecek." diye konuştu.

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"BAKANLIK OKULLARDA YARDIMCI KAYNAK KULLANILMASINI YASAKLADI"

Bakanlık tarafından yardımcı kaynakların ücretsiz dağıtılması çalışmasına değinen Özer, yardımcı kaynak konusunun yıllardan beri kamuoyunda tartışmalara yol açan bir husus olduğunun altını çizdi.

Özer, Bakanlığın okullarda yardımcı kaynak kullanılmasını yasakladığını hatırlatarak, ders kitabı haricindeki tüm kaynakların öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını dile getirdi.

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Son günlerde yardımcı kaynakların velilere zorla aldırıldığı konusunda kamuoyunda haberlerin yer aldığını anımsatan Özer, tüm il milli eğitim müdürlüklerinin ve okulların, öğrencilere yardımcı kaynak aldırılmamasına yönelik uyarıldığını aktardı.

Mahmut Özer, yardımcı kaynak desteği için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece LGS ve YKS sınavlarına hazırlık için değil, 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademelerde ve sınıf seviyelerinde etkinlikten ayrıntılı fasiküllere kadar, yani mevcut öğrenmenin yan takviye destekleyici materyaller ile desteklenmesiyle ilgili bir adım attık. Ekim ayının ilk haftasında web sitemizden 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleriyle ilgili etkinlik kitaplarının fasiküllere kadar, LGS ve YKS'deki sınav sorularına kadar çok kapsamlı ve çok nitelikli kaynakları öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin erişimine açtık, bunlara ücretsiz olarak erişimini kolaylaştırdık."

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"DERS KAYNAKLARI VE YARDIMCI DESTEKLEYİCİ MATERYALLERİN DAĞITIMIYLA İLGİLİ YÖNERGE HAZIRLADIK"

Bugünden itibaren yeni bir adım daha attıklarını, ders kaynaklarının ve yardımcı destekleyici materyallerin dağıtımıyla ilgili yeni yönerge hazırladıklarını duyuran Özer, şöyle devam etti:

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"Bir taraftan ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ederken, diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı destekleyici öğretim materyallerinin ve yardımcı kaynakların dijital ortamda ücretsiz erişimini artırırken, diğer taraftan da basılarak tüm okullara, tüm sınıflara dağıtılmasıyla ilgili karar aldık. Bir yönerge değişikliğine gidiyoruz. Kasım ayından itibaren de bunu uygulamaya geçiriyoruz. Aslında bunu, bu ay içerisinde uygulamaya geçirdik, ama tüm illerde ilk defa kasım ayından itibaren uygulamaya geçireceğiz. Biliyorsunuz bir hafta önce Ağrı'ya gitmiştim. Ağrı'da 140 bin öğrencimiz var. 140 bin öğrencinin tamamına bu hazırlamış olduğumuz kaynakları, o gün itibarıyla eriştirdik."

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"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ BU SÜREÇ İÇERİSİNDE DESTEKLEME MECBURİYETİMİZ VAR"

Herhangi bir okul yöneticisi ve öğretmenin yardımcı kaynak alımına zorlamaya hakkı olmadığını yineleyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm öğrencilerimizi bu süreç içerisinde destekleme mecburiyetimiz var. Dolayısıyla bir taraftan Kovid-19 sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek için de fırsat olarak değerlendirdik. Bu iki boyutlu devam edecek. Bir taraftan Kovid-19 sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmeyle ilgili destekleyici materyal olarak hizmet edecek diğer taraftan her ayın başında bunları dijital olarak ücretsiz erişime sunarak ve basılı olarak tüm illere, okullara dağıtarak yıllardan beri kronik olan problemin rehabilitasyonuyla ilgili çok önemli bir adım atacağız."

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Yardımcı kaynaklarla ilgili hazırlığı çok deneyimli uzman bir kadronun yönettiği bilgisini veren Özer, "Temel eğitimden ortaöğretime, özel eğitimden mesleki eğitime kadar yıllardan beri yardımcı kaynak, soru bankası, fasiküller, etkinlik kitaplarını hazırlayan ekip, her geçen gün kapasitesini artırarak ülkemizin gençlerinin eğitim kalitesini artırmayla ilgili inanılmaz bir kaynak havuzu oluşturuyor." ifadesini kullandı.

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