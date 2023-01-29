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Bakan Özer: 40 bin muhtarımıza eğitim verdik

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#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Okul
Bakan Özer: 40 bin muhtarımıza eğitim verdik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 13:14

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, muhtarların da kapsamına dahil edildiği 'Aile Okulu' projesine ilişkin, "Muhtarlarımız verilen bu eğitimlere çok yoğun ilgi gösterdi ve kısa sürede birçok farklı konuda 40 bin muhtarımıza eğitim verdik. Projeyle tüm muhtarlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 12 Ağustos 2022'de katıldığı açılış töreniyle 81 ile yaygınlaştırılan 'Aile Okulu' projesiyle sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardım gibi konularda 14 farklı alanda anne- babalar çok yönlü olarak destekleniyor. Eğitimler, 81 ilde bulunan 1000 halk eğitimi merkezinde gerçekleştiriliyor. İçeriği sürekli güncellenen ve farklı kesimlerden birçok kişiye ulaştırılan eğitimlere son olarak muhtarlar dahil edildi. 'Aile Okulu' projesiyle belirlenen 14 alanda Türkiye'nin dört bir yanında muhtarlara dersler veriliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Aile Okulu' projesinin kapsamının sürekli genişletildiğini belirterek, "'Aile Okulu' projesine, İçişleri Bakanlığı'mızla yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde muhtarlarımızın temsil güçlerini desteklemek, aileleriyle iletişimini güçlendirmek amacıyla muhtarlarımızı da 'Aile Okulu' projemize dahil etmiştik. Muhtarlarımız verilen bu eğitimlere çok yoğun ilgi gösterdi ve kısa sürede birçok farklı konuda 40 bin muhtarımıza eğitim verdik. Projeyle tüm muhtarlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. 2023 yılında 2,5 milyon aileye ulaşma hedefimizle 'Aile Okulu' projesinin kapsamı ve içeriğini her geçen gün geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

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Bakan Özer: 40 bin muhtarımıza eğitim verdik

 

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#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Okul

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