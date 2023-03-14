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Bakan Özer: 10 ilden 242 bin 904 öğrenci nakledildi

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#Mahmut Özer#Deprem Bölgesi#Öğrenci
Bakan Özer: 10 ilden 242 bin 904 öğrenci nakledildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 09:40

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

 

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#Mahmut Özer#Deprem Bölgesi#Öğrenci

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