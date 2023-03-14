Bakan Özer: 10 ilden 242 bin 904 öğrenci nakledildi

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.
Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 14, 2023
Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız. pic.twitter.com/WYMYAXkyNz