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Bakan Murat Kurum duyurdu: Mart ayında inşaat çalışmaları başlıyor

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#Murat Kurum#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Deprem
Bakan Murat Kurum duyurdu: Mart ayında inşaat çalışmaları başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 16:15

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depreminin ardından bakanlığın bölgedeki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada afet bölgesinde inşa edilecek binaların 1 yılda bitirileceğini, hasar tespiti sürecinin %40-45 seviyelerine geldiğini ve 1 hafta içinde tamamlanacağını duyurdu.

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Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Afet bölgesinde inşaatlar martta başlayacak, 1 yılda bitecek. Mart ayı itibarıyla ekiplerimiz inşaata başlayacak. Bundan sonraki süreci doğru yürütebilmek adına şehrin dinamikleriyle görüşüyoruz. Onların ihtiyaçlarını taleplerini bütün görüşlerini bu planın içine alıyoruz.
Yıkıma uğrayan 10 ilde master plan çalışması yapıyoruz.

TOKİ KONUTLARI NEDEN YIKILMADI?

TOKİ konutları dayanıklı radye temeli üzerine kuruldu. Hasar tespiti sürecini de %40 %45 seviyelerine geldik. 1 hafta içinde tamamlayacağız.
Orta hasarlı binalar, güçlendirme yapılmadan girilemeyecek binalardır. Bunun sürecini e-Devlet üzerinden vatandaşlarımıza bilgilendiriyoruz.

Enkazdan çıkan demir ve beton ayrıştırılacak altyapı için kullanılacak.

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10 ilde hasar tespit çalışmalarının ardından 30 bin konut yapılacak. Yeni yerlerim yerlerinde faya olan mesafeye bakılacak.

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#Murat Kurum#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Deprem

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