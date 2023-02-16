Bakan Murat Kurum duyurdu: Mart ayında inşaat çalışmaları başlıyor

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Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Afet bölgesinde inşaatlar martta başlayacak, 1 yılda bitecek. Mart ayı itibarıyla ekiplerimiz inşaata başlayacak. Bundan sonraki süreci doğru yürütebilmek adına şehrin dinamikleriyle görüşüyoruz. Onların ihtiyaçlarını taleplerini bütün görüşlerini bu planın içine alıyoruz.

Yıkıma uğrayan 10 ilde master plan çalışması yapıyoruz.



TOKİ KONUTLARI NEDEN YIKILMADI?



TOKİ konutları dayanıklı radye temeli üzerine kuruldu. Hasar tespiti sürecini de %40 %45 seviyelerine geldik. 1 hafta içinde tamamlayacağız.

Orta hasarlı binalar, güçlendirme yapılmadan girilemeyecek binalardır. Bunun sürecini e-Devlet üzerinden vatandaşlarımıza bilgilendiriyoruz.

Enkazdan çıkan demir ve beton ayrıştırılacak altyapı için kullanılacak.

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10 ilde hasar tespit çalışmalarının ardından 30 bin konut yapılacak. Yeni yerlerim yerlerinde faya olan mesafeye bakılacak.