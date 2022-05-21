Bakan Mahmut Özer: Mülteci çocuklara gelen dış destekler

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Tanal önergesinde, ülkedeki geçici koruma altındaki yabancı uyruklu kişilere yönelik eğitim projelerinin ne kadarının yabancı fonlar ve hibeler ile karşılandığını sordu. Bakan Özer, önergeye verdiği yanıtta Türkiye’deki geçici koruma altındaki yabancı uyruklu kişilere yönelik eğitim projelerini desteklemek amacıyla uluslararası kuruluşlardan alınan yardımları açıkladı.

KORE DE VAR ALMANYA DA

Kore Cumhuriyeti’nden Alman hükümetine, ABD Nüfus, Mülteci ve Göçmen Bürosu’ndan Norveç hükümetine kadar farklı ülkelerden fon ve hibe alındığı aktarıldı. İşte o fonlardan bazıları: “MEB ile AB Türkiye Delegasyonu arasında ‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi PEKTES-I’ sözleşmesi imzalanmıştır. Projenin bütçesi AB fonlarından hibe yöntemiyle karşılanmıştır.

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‘Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi’nin maliyetinin tamamı yabancı fon kaynağı (Kore Cumhuriyeti) tarafından karşılanmaktadır. ‘Sosyo-Ekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Programı (SES)’ kapsamında Bakanlık bütçesinden herhangi bir harcama yapılmamış olup, Kore, Norveç ve Alman hükümeti tarafından fonlanmaktadır. HEP Projesi; Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde, 2018’den itibaren geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların eğitim sistemimize dahil edilmesi amacıyla ‘Hızlandırılmış Eğitim Programı’ 2022 yılında 18 ildeki 90 halk eğitimi merkezi müdürlüğünde yürütülmektedir. Bütçe UNICEF tarafından hibe edilmektedir.”