Bakan Kurum kiracılara seslendi: Kiranıza yüzde 25'ten fazla zam yapmayın

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Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları şu şekilde:

Kira artışı ile ilgili geçtiğimiz yıl salgın sürecinin etkileri ile hem tedarik zincirinde hem maliyetlerde artış oldu. Birçok sektör dünyada üretimi durdurdu. Dünya ülkeleri tarihlerinde görmedikleri enflasyonu yaşadı ve arz talep dengesi bozuldu. Her yıl 600 bin yeni konut yapılır bunun yüzde 8-10'nu kamu yapar. Bir taraftan arzı artırdık diğer taraftan da kiracı kardeşlerimizi koruyabilmek için artış sınırını yüzde 25 belirledik.

Haziran ayı ile enflasyon düşüşe geçecek. Vatandaşımızı da mağdur etmemiş olacağız. Artış sınırını Temmuz ayına kadar getirmiştik. Vatandaşımızı hiçbir zaman çaresiz bırakmadık. Bütün sektörlere destek olduk. Bundan sonraki süreçte de hem ev sahiplerine hem kiracılara bu destekler olacak. İstikrar ortamı çok önemlidir. 21 yıldır bu ülkede hemen hemen her alanda devrim niteliğinde yatırım yapılması bu güven ikliminden kaynaklanmıştır. 14 Mayıs'tan sonra da yatırımlar devam edecektir.

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"KİRANIZI YÜZDE 25 ÜZERİNDEN ZAM YAPARAK YATIRIN"

Evini fahiş fiyatlarla kiraya vermek isteyenler de var, tabii bunlar istisna. Sınırın üstündeki artışı kanunen yapamazlar. Ev sahibiniz sizden 25'ten fazla artış talep ederse bankadan kiranızı yüzde 25 olarak yatırın ve devam edin. Bu süreç geçici, piyasa oturacak. Belli desteklerimizi muafiyetlerimizi verdik. Piyasa normale dönecektir.

İl evim, ilk iş yerim, ilk arsam projesinde 50 bininin inşaatını çıktık.

Biz güçlü bir devletiz. Süreci liyakatli yürütürseniz her şey yapılabilir. Elazığ'da deprem oldu, salgının başladığı ilk zamanlardı; ve orada hızlı bir şekilde inşa sürecine girdik. Ardından seller oldu. Kastamonu, Rize, Trabzon'da. Hemen ardından İzmir'de deprem oldu. İnsanlarımızın sokağa çıkamadığı günlerde biz vatandaşlarımıza sözümüzü yerine getirdik. Şimdi hem kentsel dönüşüm şantiyemiz hem sosyal konutlarımız devam etti. Şimdi geldiğimiz süreçte 11 ilimizde deprem sebebi ile acı günü yaşadık. İlk andan itibaren devlet millet el ele verdik. Orada herkes vardı. 81 ilden kardeşimiz vardı. Herkes orada afetzede kardeşlerimiz için mücadele verdi. Bir taraftan enkaz kaldırdık, bir taraftan çadır kentlerimizi kurduk. Konutlarımızın sözleşmelerimizi yaptık ve 46 günde temelleri attık. Şu an 125 bin konut rakamındayız. İlk köy konutlarımızın anahtarlarını teslim ettik.

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Deprem bölgesindeki 11 ilimizde tarihi, demografik yapısını koruyarak 650 bin konutumuzu planladık, bitirerek teslim edeceğiz. Bölgedeki verileri haritada işledik. Rezerv alanlarını, sıvılaşma durumunu, fay hattına uzaklığını belirledik. Beraber yol yürüdüğümüz hocalarla çalışmalarımızı yaptık.

72 BİN BAŞVURU OLDU

Kentsel dönüşüm projesinde şu an itibari ile 405 bin bağımsız bölümü ilgilendiren 72 bin başvuru oldu. Maliyetimizi inceleyeceğiz. 750 bin liraya 2+1 dairemizi dönüştüreceğiz. 3+1 dairemizde de 900 binini devlet 900 binini vatandaşımız ödeyecek. 10 yıl vade ile ödenecek. TOKİ'den ev alanlara yüzde 25 artış yaptık, gelirleri yüzde 80 arttı. Vatandaşı koruyacak politikayı izleyeceğiz. Çalışmalarımızı rızaya dayalı yapacağız. 3'te 2 çoğunluk istiyorsa başlayacağız. Ödememe oranı yüzde 1'in bile altında. Ödenmeyince hemen gel bakalım demiyoruz. Bu, yüzyılın dönüşüm kampanyası. İlçe bazında en fazla Bahçelievler, Avcılar ve Güngören'de sayının yüksek olduğunu görüyoruz. Bahçelievler'de 47 bin başvuru oldu.

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"RİSK DURUMUNA BAKMIYORUZ"

Binanın ruhsatı, projesi, mülkiyet hakları, imar durumuna bakıp buna ilişkin proje çiziyoruz. Riskli olduğunu tespit etme söz konusu değil. 3'te 2 uzlaşı varsa başlatacağız.

İstanbul bizim geleceğimiz, istikbalimiz. İstanbul'un nüfusu ülke nüfusunu yüzde 5'i, ekonomisi ülkemizin neredeyse yarısı. İstanbul'u güçlü hale getirmemiz lazım. Gençliğin İstanbul'u olsun istiyoruz.