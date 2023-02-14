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Bakan Kurum: Deprem bölgesinin yüzde 95'ine su ulaştı

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#Murat Kurum#Deprem#SU
Bakan Kurum: Deprem bölgesinin yüzde 95ine su ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 14:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde su hayati önemde. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95'ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek" dedi.

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Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde su hayati önemde. İller Bankası ilk günden bu yana 750 personeliyle altyapıya dair tüm çalışmaları hızla yürüttü. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95'ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İller Bankası'nın, şehirlerin bir an evvel içme suyuna kavuşabilmesi için; 500 uzman personel, 142 araç ve ekipmanla su iletim hatları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri, şebeke hasar tespiti ve bakımlarına ilişkin çalıştığı belirtildi., 151 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesislerinin tamamında yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucunda 72 yerel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki arızalar giderildiği kaydedildi. Depremden zarar gören 10 ilde, ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95'inin onarıldığı, kalan çalışmaların AFAD'ın arama kurtarma faaliyetlerinin ardından 100'de yüz olarak tamamlanacağı açıklandı.

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#Murat Kurum#Deprem#SU

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