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Bakan Kurum: Afetzede vatandaşlarımız için 1196 konut ve köy evlerimizin inşası tamamlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Afetzede#Konut
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 22:54

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın’da afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sağlıklı ve güvenli 1196 konutumuzun ve köy evlerimizin inşası artık tamamlanıyor" dedi.

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Bakan Kurum, 2021 yılında Kastamonu’da meydana gelen büyük sel felaketinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için Bozkurt ve Abana ilçelerinde ayrı ayrı düzenlenen kura çekilişi törenlerine video konferansla katıldı. Kurum, "Henüz bir yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplamda 2 fabrika, 92 iş yerimizi hamdolsun tamamladık. Şimdi sıra bu sanayi sitelerimizin kura çekiminde ve tesliminde. İnşallah iş yerlerimiz, ilçelerin ekonomisine can suyu olacak. Bugün geçtiğimiz yıl selde hasar gören Kastamonu, Bozkurt ve Abana küçük sanayi sitelerimizin kura çekim törenlerini gerçekleştiriyoruz. Bereketli rızık kapısı olacak dükkanlarımız, yeşil alanlarımız, sosyal donatılarımız, Kastamonu’muz için Bozkurt’umuz için Abana’mız için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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Bozkurt ve Abana küçük sanayi sitelerini söz verdikleri gibi en kısa sürede yenilediklerini belirten Bakan Kurum, “Bugün geçtiğimiz yıl selde hasar gören Kastamonu, Bozkurt ve Abana küçük sanayi sitelerimizin kura çekim törenlerini gerçekleştiriyoruz. Bereketli rızık kapısı olacak dükkânlarımız, yeşil alanlarımız, sosyal donatılarımız, Kastamonu’muz için Bozkurt’umuz için Abana’mız için hayırlı uğurlu olsun.”dedi.

’2 FABRİKA, 92 İŞ YERİMİZİ TAMAMLADIK’

Konutların etaplar halinde teslim edileceğini belirten Bakan Kurum, "Abana ve Bozkurt’ta meydana gelen selde dükkanlarımız, iş yerlerimiz ve sanayi alanlarımız büyük zarar görmüştü. Bozkurt ve Abana ilçelerimizde küçük sanayi inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi projelerimizi başlattık. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle yer tesliminin ilk anından itibaren büyük ve hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Henüz bir yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplamda 2 fabrika, 92 iş yerimizi hamdolsun tamamladık. Şimdi sıra bu sanayi sitelerimizin kura çekiminde ve tesliminde" ifadelerini kaydetti.

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“GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Bakanlık olarak, Kastamonu ve bölgesindeki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerine dikkati çeken Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim sizlerin yanında olacağız. Ben sanayi sitemizin, iş yerlerimizin Bozkurt’a, Abana’ya, Kastamonu’ya hak sahibi esnaf kardeşlerimize ve ailelerine bereketli kazançlar sağlamasını temenni ediyorum. Emeği geçen TOKİ’mize, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze, tüm mesai arkadaşlarımıza, mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.”dedi.

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#Murat Kurum#Afetzede#Konut

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