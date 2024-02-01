Son dakika haberi! Acı haberi Bakan Koca duyurdu... Taksi şoförü hayatını kaybetti: Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Dün gece İzmir Gaziemir’de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

3 EL ATEŞ ETMİŞTİ

Taksi sürücüsü Oğuz E. (44), D.E. tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Araç içi kamerasına yansıyan olayda saldırganın, 'Bazı insanlara güvenmeyeceksin' dediği duyuldu.

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"İNSANLARI YOLDA BIRAKMAK OLMAZ”

Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, “Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” diyor. Şoför Oğuz E. ise “Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi” dediği duyuluyor.

Öte yandan saldırgan D.E. polisin operasyonu ile yakalandı.