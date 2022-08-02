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Bakan Koca’dan maymun çiçeği mesajı! Pandemi riski taşımıyor

#Koronavrüs#Aşı#Maymun Çiçeği
Erdinç Çelikkan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye’de 5 maymun çiçeği hastası tespit edildiğini belirterek, “Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır” dedi.

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Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin maymun çiçeği virüsü ve diğer başlıklarla ilgili sorularına şu yanıtları verdi:

SAĞLIKLARI YERİNDE

(Maymun çiçeği) Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu beş hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlıkları yerinde, hiç bir sorun yok. Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır.

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HATIRLATMA DOZU ÖNERİSİ

(Koronavirüs) Covid-19 salgınında, ortaya çıkan ilk varyantlar daha güçlü ve hasar vericiydi. Omicron varyantı ise daha bulaşıcı ancak hastalarda hafif seyrediyor. Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız.

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15 AĞUSTOS’TA DEVREDE

(Sağlık çalışanlarının özlük hakları) Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos’ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek.”

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#Koronavrüs#Aşı#Maymun Çiçeği

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