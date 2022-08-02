Bakan Kurum açıkladı: Kira ve konut fiyatları gerileyecek

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından yüksek kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıt verdi. Kurum, özetle şunları söyledi:

FİYATLAR GERİ GELECEK

"Gelen şikayetlerin takibini Hazine ve Maliye Bakanlığı ve biz yapıyoruz. Suni bir artıştı hep onu söylüyoruz. Arzda sıkıntı varsa sıkıntıyı giderecek süreci Cumhurbaşkanımız paylaştı. O da fiyatların geri gelmesine neden olacak, sistem oturacak.

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(Piyasada düşüş oldu mu) Maliyetlerin de orada etkisi var. Demir ve çimento ana maliyetler diyelim. Şu an geri geri geliyor. Hem dünyadaki tedarik zincirinin oturmasıyla da alakalı bir durum. Ülkeler üretime geçti, arz arttı. talep aynı kalınca mecburen fiyat da geri geliyor. Onlar da oturuyor. Kirada da olacak konut fiyatında da olacak.

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Dünkü Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi’nin başlatıldığını şu sözlerle duyurmuştu: “Dar gelirlilerin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır”

AÇ VE AÇIKTA BIRAKMAYIZ

Bizim yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. Vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız.

(Hazine arazileri) Hazine arazileriyle ilgili her türlü sübvansiyonu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

(Kaç dönüm üzerinde uzlaşı var) Önümüzdeki ay itibariyle onları açıklayacağız.

(Sosyal konut projesi) Ağustos değil eylüle kaldı gibi, Eylül ayında Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Projeyi vatandaşlarımıza sunmuş olacağız.”