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Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması: Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım

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#Fahrettin Koca#Grip Aşısı#Kronik Hastalık
Bakan Kocadan grip aşısı açıklaması: Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 21:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor" açıklamasını yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz.

 

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#Fahrettin Koca#Grip Aşısı#Kronik Hastalık

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