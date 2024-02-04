Gaziantep'teki helikopter kazası sonrası siyasilerden baş sağlığı mesajları

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gaziantep Havalimanına gitmek üzere Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza geçirdi. 2 pilotumuz şehit oldu, teknisyenimiz yaralandı. Şehit pilotlarımıza yüce Allah’tan rahmet, milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin makamı âli olsun.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet; ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polisimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Gaziantep’e gitmek üzere Hatay’dan havalanan polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 2 kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, yaralanan teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber: Şehit olan kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.