Son dakika: Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu... Gaziantep Nurdağı'nda helikopter düştü: İki pilot şehit oldu

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Hatay Havalimanı’ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı. En son saat 22.49’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU
Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda başsağlığı dileyerek, “Milletimizin başı sağ olsun. Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır. Kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Olay yerindeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.