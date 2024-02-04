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Son dakika: Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu... Gaziantep Nurdağı'nda helikopter düştü: İki pilot şehit oldu

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#Gaziantep#Nurdağı#Helikopter
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 01:53

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterin kaza kırıma uğradığını, 2 pilotun şehit olduğunu ve teknisyenin yaralandığını açıkladı.

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Hatay Havalimanı’ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı. En son saat 22.49’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı.

Son dakika: Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu... Gaziantep Nurdağında helikopter düştü: İki pilot şehit oldu

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda başsağlığı dileyerek, “Milletimizin başı sağ olsun. Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır. Kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu... Gaziantep Nurdağında helikopter düştü: İki pilot şehit oldu
Son dakika: Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu... Gaziantep Nurdağında helikopter düştü: İki pilot şehit oldu
Kaza sonra olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve asker sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan teknisyeni ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yerindeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu... Gaziantep Nurdağında helikopter düştü: İki pilot şehit oldu

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#Gaziantep#Nurdağı#Helikopter

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