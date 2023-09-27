Bakan Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması: Kısıtlama ve kapanma söz konusu değil

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"YENİ TEDBİRLER GEREKTİRMİYOR"

“Tüm mutasyonların etkilerini ve değişiklikleri takip ediyoruz. Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiçbir durum yok. Bazı ülkelerin aşı baskısı ile örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil. Türkiye’nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız. Yani toplu bir aşılama programına kesinlikle ihtiyaç yok. Fakat bu dönemde grip aşısını önemsiyoruz. Risk gruplarında olup, grip aşıları tanımlanmış olanların bir an önce aşı olmalarını öneriyoruz. Riskli grupta yer alan ve tanımlanmış kişilere grip aşıları ücretsiz olarak yapılmaktadır.

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"KISITLAMALAR VE KAPANMALAR SÖZ KONUSU DEĞİL"

(Hasta sayısında artış var mı?) Bildiğiniz gibi Eris varyantının virülansı yani hasta etme gücü daha düşük, fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz. Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Paniğe gerek yok. Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil. Tüm vatandaşlarımız biliyor; hasta olanların kendilerini izole etmeleri, topluma çıkmamaları, riskli olan kişilerin özellikle kendilerini korumalarını, onların da kalabalık ortamlardan uzak durması, illa gerekiyorsa da o durumda maske kullanmalarını öneriyoruz.

"ÇOCUKLARIMIZIN BAĞIŞIKLAMA AŞILARI EKSİKSİZ YAPTIRILMALI"

Çocukluk çağındaki aşı programını hassasiyetle takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı, çocuklarımızın bağışıklama programındaki aşılarını eksiksiz yaptırmalı. Bu aşılarımızı üretmek için devreye aldığımız, Hıfzıssıhha aşı ve biyoteknolojik ürün araştırma ve üretim alt yapı inşaatımız devam ediyor. Tüm aşılarımızı yerlileştirmeyi esas alıyoruz. Ayrıca teknoloji transferiyle daha önce ilan ettiğimiz 3 aşının süreci de başladı., Su çiçeği, kuduz ve HEPATİT-A aşısının teknoloji transferi ile üretilmesini özellikle çocuklarımız için önemsiyoruz.”