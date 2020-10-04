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AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 22:09 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'ye teşekkür mesajı

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Bakan Koca'dan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'ye teşekkür mesajı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'ye, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi dolayısıyla yayımladığı mesaj için teşekkür etti.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Kluge'ye, dün yayınladığı 'Sayın Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölgesi, liderliğinizi ve Kovid-19 ile mücadelenizi her zaman desteklemektedir ve her zaman Türk halkının yanındadır' şeklindeki mesajı için ülkem adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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