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Bakan Koca'dan doktorlara silah verilmesi talebine tepki

#Fahrettin Koca#Doktor#Silah
Bakan Kocadan doktorlara silah verilmesi talebine tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HEKİMSEN'in 'doktorlara silah verilmesi' talebine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?

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Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar.

HEKİMSEN'DEN TARTIŞILACAK TALEP

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) yayımladığı 'Sağlık Bakanlığımızdan Acil Önlem Taleplerimiz' bildirisinin 4. maddesinde, "Hekimlerden isteyenlere diğer birçok devlet personeline yapıldığı gibi çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi, elektromanyetik silahların sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması, ASM'lerde de asgari elektromanyetik silahlı güvenlik görevlisi istihdamının sağlanması" talep etmişti.

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#Fahrettin Koca#Doktor#Silah

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