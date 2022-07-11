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Ankara'da 'hatırlatma dozu' yoğunluğu... 'Aşılarımızı ihmal etmemeliyiz'

#ANKARA#Koronavirüs#Koronavirüs Aşısı
Ankarada hatırlatma dozu yoğunluğu... Aşılarımızı ihmal etmemeliyiz

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularını tanımlamasının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde, vatandaşlar hatırlatma dozu aşıları için yoğunluk oluşturdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 50 yaş üzeri ve risk grubundaki vatandaşların koronavirüs aşısı hatırlatma dozunu olmaları için yaptığı çağrının ardından Sağlık Bakanlığı, yeni aşı randevularını açtı.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden randevu alan vatandaşlar, hastanelere gelerek aşılarını yaptırdı. Ankara Şehir Hastanesi'nin aşı polikliniğinde hatırlatma dozu koronavirüs aşıları için vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sıraya girenler BioNTech, Sinovac ve Turkovac aşılarından istedikleri aşıyı yaptırdı.

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"AŞILARIMIZI İHMAL ETMEMELİYİZ"

4'üncü doz aşısını yaptırmak için gelen Nilay Demircioğlu (47), randevular açıldıktan sonra MHRS'den bütün ailesi için kayıt oluşturduğunu söyleyerek, "Aşı ne kadar kırgınlık, baş ağrısı yapsa da koronavirüs hastalığı daha kötü. O nedenle aşı olmak zorundayız. Bunu ancak bu şekilde yeneceğiz. Aşılarımızı ihmal etmemeliyiz" dedi.

Ankarada hatırlatma dozu yoğunluğu... Aşılarımızı ihmal etmemeliyiz

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Ümit Kahraman (58), 5'inci doz aşısını yaptıracağını kaydederek, "Bilim insanları, kesinlikle aşının olunması gerektiğini söylüyor. Toplumun her kesiminin aşı olması noktasında telkinlerde bulunuyor. Bizim gibi tıp ile alakası olmayan insanların dayanakları, bence önemli değil. Önemli olan tıp insanlarının beyanatları" diye konuştu.

5'inci aşısını olan Mehmet Yılmaz Erdoğan (66) da "İnsanlarda bazen acıdan çekinme, korkma durumu olabilir. Ancak ben mücadele kapsamında kişilerin mutlaka aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#ANKARA#Koronavirüs#Koronavirüs Aşısı

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