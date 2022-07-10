Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Koronavirüs hatırlatma dozu randevuları açıldı! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım

#Koronavirüs#Aşı#Hatırlatma Dozu
Son dakika... Koronavirüs hatırlatma dozu randevuları açıldı Sağlık Bakanlığından yeni adım

Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için randevu E-nabız sistemine tanımlandı.

Haberin Devamı

Koronavirüs vakalarındaki artışın ardından aşı olmak isteyenler için hatırlatma dozu randevusu açıldı. E-nabız sistemine tanımlanan aşılar bugünden itibaren randevu alınıp olunabilecek.

Hatırlatma dozu randevuları için Biontech, Sinovac ve Turkovac aşıları erişime açıldı.

Son dakika... Koronavirüs hatırlatma dozu randevuları açıldı Sağlık Bakanlığından yeni adım

Son açıklanan haftalık koronavirüs vaka haritasına göre; 27 Haziran-3 Temmuz haftasında vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 114 arttı. Son iki haftadaki artış ise 5 kata yakın oldu.

Son dakika... Koronavirüs hatırlatma dozu randevuları açıldı Sağlık Bakanlığından yeni adım

Haberin Devamı

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına bağlı koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini belirterek, "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz" demişti.

Gözden Kaçmasın

Bakan Kocadan 50 yaş üstü ve risk grubundakilere hatırlatma dozu çağrısıBakan Koca'dan 50 yaş üstü ve risk grubundakilere hatırlatma dozu çağrısıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#Hatırlatma Dozu

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh