Bakan Koca'dan aşılama mesajı: 'Şartlar değişecek'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların salgınla mücadelede umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirtti.
Koca, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Umutsuzluk da aşısız olmak gibi riskli! Eğer umutsuz olursak, yapmamız gerekenleri yapma gücünü ve isteğini kendimizde bulamayız. Hem salgına karşı hem salgın ortamında süren hayatımızda! Yaygın aşılamayla şartlar değişecek. Dünya bu çıkış yoluna odaklanmış durumda. İyi akşamlar"
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