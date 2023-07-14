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Bakan Koca'dan aile hekimliği kanunu açıklaması... Detayları paylaştı

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Doktor
Bakan Kocadan aile hekimliği kanunu açıklaması... Detayları paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 12:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve aile hekimliği kanununda değişiklik yapmayı amaçlayan kanun teklifinin detaylarını açıkladı. Bakan Koca, 'Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen puanlama sistemi yerine, sözleşmeli çalışan Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin uygulanmasını amaçlıyor.' dedi.

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Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve aile hekimliği kanununda değişiklik yapmayı amaçlayan kanun teklifi;

-Gerekli durumlarda, yapımı da dâhil, Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını,
-Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen puanlama sistemi yerine, sözleşmeli çalışan Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin uygulanmasını amaçlıyor.

Aile diş hekimliği hizmetleri ile yaşlı sağlığı hizmetlerini organize etmeyi, bu amaçla Diş Hekimleri ve ilgili personelle sözleşme yapılabilmesini amaçlıyor.

Devlet hizmeti yükümlüsü uzman tabiplerin beklemeksizin Yandal Uzmanlık Sınavına girebilmeleri ve kazanmaları halinde zorunlu hizmet süresinin yarısından muaf olmalarını sağlayan değişiklik 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yapıldı. Yeni düzenleme, bir diğer ifadeyle, yandal sınavını kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düştüğü anlamına geliyor.

Değişiklik hayırlı olsun.

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Doktor

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