Bakan Koca, Vuhan'dan tahliye edilen öğrencinin doğum gününü kutladı

Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 41 kişi, 'koronavirüs' tehdidi nedeniyle geçen 1 Şubat'ta tahliye edilerek askeri kargo uçağı ile Ankara'ya getirildi. 41 kişi ile birlikte tahliye operasyonunu gerçekleştirilen mürettebat ve sağlık görevlilerinden oluşan 20 kişi, Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tek kişilik odalarda gözlem altına tutuluyor.

Vuhan'dan tahliye edilenler arasında bulunan üniversite öğrencisi Şeyma, 25'inci yaş gününü hastanede gözlem altında tutulduğu odada tek başına kutladı. Üniversiteli Şeyma, özel kıyafetiyle hastaneye giren görevlinin getirdiği pastayı odada keserek doğum gününü kutladı.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görevlinin Şeyma'ya doğum günü pastasını getirdiği ana ilişkin fotoğrafı Twitter hesabında, "Vuhan’dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25'inci yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız" notuyla paylaştı.

'KOCA YUSUF'LA ÖZEL OLARAK GETİRİLMİŞLERDİ

Çin'in Vuhan kentinde Corona virüsü nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye'den gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kargo uçağı ile tahliye edilmişti. 'Koca Yusuf' olarak adlandırılan A400M tipi askeri kargo uçağı ile 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi, Çin'den Türkiye'ye getirilmişti.

Uçağın havaalanına inmesinden sonra yolcuların ambulanslarla Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk işlemine başlanmıştı.

Bakan Koca, konuyla ilgili, "Zekai Tahir hastanesinde tüm ortam hazırlandı. Dünyada bir ilk her hasta bir odada 14 gün karantinada kalacak." açıklamasında bulunmuştu.

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