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Bakan Koca: Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Hastane
Bakan Koca: Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 12:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımlarda doluluk oranın gerilediğini belirterek, 'Özellikle yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.” dedi.

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Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, şunları söyledi:

TÜRKİYE GENELİ YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 71

“Üç dört hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83’e çıkmıştı. Bugün itibariyle Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şu an için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüze 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65. Bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız gösterdi. Fedakarlıkları için, gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.

35 BİN YENİ İSTİHDAM

Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak. Takvim bugün (dün) itibariyle başladı. Personel alımı bugün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz.

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ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ AÇILACAK

Yakında, birkaç hafta içinde Antalya Şehir hastanesi tam kapasite ile hizmete alınacak. Bildiğiniz gibi hasta kabulüne başlandı. Muhtemelen önümüzdeki iki üç hafta içerisinde Antalya Şehir hastanemizin resmi açılışı Sayın cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak.”

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Hastane

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