AA
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Bakan Koca, tüm vatandaşlar koronavirüs aşısı olana kadar çalışacaklarını vurguladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütün vatandaşlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanana kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Koca, Twitter hesabından, Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdığı ikinci doz aşının ardından Sağlık Bakanlığınca cep telefonuna yollanan SMS'lerin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Aşağıdaki mesaj tüm vatandaşlarımıza gelene kadar çalışacağız." ifadesini kullandı.
Aşağıdaki mesaj tüm vatandaşlarımıza gelene kadar çalışacağız. pic.twitter.com/YNJA3WIsKY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2021
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