MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca, tüm vatandaşlar koronavirüs aşısı olana kadar çalışacaklarını vurguladı
GeriGündem Bakan Koca, tüm vatandaşlar koronavirüs aşısı olana kadar çalışacaklarını vurguladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 01:48 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, tüm vatandaşlar koronavirüs aşısı olana kadar çalışacaklarını vurguladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Koca, tüm vatandaşlar koronavirüs aşısı olana kadar çalışacaklarını vurguladı
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütün vatandaşlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanana kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Koca, Twitter hesabından, Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdığı ikinci doz aşının ardından Sağlık Bakanlığınca cep telefonuna yollanan SMS'lerin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Aşağıdaki mesaj tüm vatandaşlarımıza gelene kadar çalışacağız." ifadesini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle