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Bakan Koca: Tüketimi fazla ilaçların üretimi artacak

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#Fahrettin Koca#İlaç#SMA
Bakan Koca: Tüketimi fazla ilaçların üretimi artacak
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 12:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı ilaçların piyasada bulunamaması ile ilgili önlemler alındığını hatırlatarak, “Zannediyorum önümüzdeki iki üç hafta içerisinde sorun önemli ölçüde azalacak. Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek” dedi. Bakan Koca, piyasaya sahte ilaç verilmesinin de mümkün olmadığını İlaç Takip Sistemi ile her ilacın üreimden, eczanede raflara ve hastaya uygulanmasına kadar takip edildiğini söyledi.

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Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Koca, şu mesajları verdi:

SMA BİLİM KURULU TOPLANIYOR

“(SMA Bilim Kurulu) En önemli gündemimiz SMA Bilim Kurulu. Toplantının günü de netleşti. 31 Ocak Salı günü SMA Bilim Kurulu toplanacak Bizde bildiğiniz gibi bütün hastalara uygulanan bir ilacımız var. Ayrıca ikinci ve üçüncü bir ilaç söz konusu. Bu diğer iki ilacın da Türkiye’de kullanımı ve hangi hasta grubuna kullanılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu’nun bir toplantısı olacak. Bilim Kurulu sonrası da bir açıklama yapmış olacağız.

SAHTE OLMA DURUMU YOK

(Sahte ilaç konusu) Sahte ilaçla ilgili yanlış bir algı oluşturulmak isteniyor. Bizim dünyada benzeri olmayan, kısaca İTS dediğimiz İlaç Takip Sistemimiz var. Yani ilacın üretimden depoya, depodan eczane raflarına gelişine ve hastaya uygulanmasına kadar takip edebildiğimiz, dijital ortamda izlediğimiz güçlü bir sistemimiz var. Kaldı ki bu sistemi yurtdışına da ihraç ediyoruz. Eczanelerde gördüğünüz, raflarda gördüğünüz bütün ilaçlar İTS’ye kayıtlıdır. Yani raflardan, eczanelerden satın aldığınız ruhsatlı hiçbir ilacın sahte olma durumu söz konusu değil. Tüm ruhsatlı ilaçlar İTS’ye ve barkod sistemine kayıtlı. Bunun dışında yurtdışı ilaç adı altında, Türkiye’de ruhsatı olmayan, hastaya özel getirilen ilaçlar var. Bildiğiniz gibi tek bir ilaçla ilgili bir iddia söz konusu idi, bununla ilgili de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun (TİTCK) nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu zaten gördünüz. Kurumumuz tarafından durum tespit edildi, soruşturma açıldı ve suç duyurusunda bulunuldu. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde; bizde ruhsatlı olmayan yurt dışından bir ilacın ülkemize girişi olduğunda da, İTS’ye kaydedilmeden hastaya kullanımı söz konusu olamayacak. Vatandaşımız müsterih olsun.

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KUDUZ AŞISINDA SIKINTI YOK

(Kuduz aşısı, ilaç sıkıntısı iddiası) Kuduz aşısıyla ilgili bir sıkıntı yok. Piyasada şu an ciddi miktarda kuduz aşımız var. Herhangi bir sorun yok. İlaç konusuna gelirsek: Özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi ve benzeri gibi ilaçlarda, mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı olarak, dünyada da olduğu gibi bizde de zaman zaman eksikliği yaşandı. Şu an geçmiş döneme göre üretimin yüzde 55 oranında arttırılmış olmasına rağmen yer yer sorun yaşanabiliyor. Özellikle yılbaşına doğru ham maddenin ülkeye getirilememesinden ve hasta sayısının beklenenden fazla olmasından kaynaklıbir sorundu bu.

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İLACI TAKİP EDİYORUZ

Dünyada ham madde üretiminde ciddi bir sıkıntı var. 16 Aralık’ta biliyorsunuz kararname imzalanmıştı, yılbaşı ve sonrası ham madde siparişlerinin üretici ülkelerden kaynaklı şekilde geç gelmesi bu sorunun daha da artmasına sebep oldu. Zannediyorum önümüzdeki iki üç hafta içerisinde sorun önemli ölçüde azalacak. Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek. Yakından takip ediyoruz.”

GÖZDEN KAÇMASIN..

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#Fahrettin Koca#İlaç#SMA

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