Bakan Koca, tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

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Toplantının açılışında hastanın ve hekimin kendini karşılıklı güvende hissedeceği bir hizmet ortamı sağlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Koca, tıp eğitiminin ardından fırsat eşitliği sağlanarak adil bir seçimle ve ülkenin ihtiyacına göre dengeli bir branşlaşmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi. “Hekimliğin meslek olarak yüceltilmesini, değerler noktasında layık olduğu algının her geçen gün güçlendirilmesini amaçlıyoruz” diyen Koca; malpraktis şiddet, yoğunluk, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi gibi birçok sorunun varlığına işaret etti. Bunların sağlık çalışanlarıyla birlikte bir bütün halinde çözülmesi için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Sağlık Bakanı, “İleri ülkelerin gözdesi olan hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın kıymetini biz de bilelim ve bilmek zorundayız” dedi.

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