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Bakan Koca, tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Tıp Fakültesi Öğrencileri

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’deki tıp fakültelerinin öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi. Ankara’da düzenlenen toplantıda; öğrencilerin mezuniyet sonrası eğitim süreçleri, geleceğe dönük hedefleri, branş tercihleri, hekimlerin özlük hakları, şiddet ve malpraktis sorunları, sağlık çalışanlarının iş yükü, tıpta uzmanlık sınavı, devlet hizmet yükümlülüğü gibi konular masaya yatırıldı. Üç saat süren buluşmada, mevcut sorun ve taleplerini aktaran tıp fakültesi öğrencileri, çözüm önerilerini paylaştı.

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Toplantının açılışında hastanın ve hekimin kendini karşılıklı güvende hissedeceği bir hizmet ortamı sağlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Koca, tıp eğitiminin ardından fırsat eşitliği sağlanarak adil bir seçimle ve ülkenin ihtiyacına göre dengeli bir branşlaşmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi. “Hekimliğin meslek olarak yüceltilmesini, değerler noktasında layık olduğu algının her geçen gün güçlendirilmesini amaçlıyoruz” diyen Koca; malpraktis şiddet, yoğunluk, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi gibi birçok sorunun varlığına işaret etti. Bunların sağlık çalışanlarıyla birlikte bir bütün halinde çözülmesi için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Sağlık Bakanı, “İleri ülkelerin gözdesi olan hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın kıymetini biz de bilelim ve bilmek zorundayız” dedi.

Bakan Koca, tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi



Tıp fakültesi öğrencileri; kendilerine “Bu mesleği tercih etmiş olmasaydım diyen var mı?” sorusunu yönelten Bakan Koca’ya, tercihlerinden dolayı mutlu oldukları yanıtını verdiler.

“Sorun belli, çözümü de belli. Hep birlikte mücadele ederek bunları çözeceğiz. Tercih dâhil olmak üzere saygın bir hekimlik mesleği algısı her geçen gün güçlendirilmeli” diyen Bakan Koca, sonrasında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Bakan Koca, tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Tıp Fakültesi Öğrencileri

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