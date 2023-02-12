Bakan Koca paylaştı... Deprem anında kuvözlerin devrilmesini önlediler

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki depremin etkileri devam ediyor. 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından deprem anına ilişkin bir çok görüntü ortaya çıktı. O görüntülerden birisini de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca yaptığı bir paylaşımda hem depremin şiddetini hem de sağlık çalışanlarının yeni doğan bebeklere karşı özverilerini görmemizi sağladı.

Koca paylaşımında "O can alıcı sarsıntı sırasında iki hemşire arkadaşımız unutulmaz bir davranış gösterdi. Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde görevli Devlet ve Gazel hemşireler dışarı çıkmak yerine bebeklerin bulunduğu kuvözlerin devrilmesini önlemeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.