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Hürriyet
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Soner AYDIN - DHA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 16:37,Son Güncelleme:

Bakan Koca onun fotoğrafını paylaşıp uyarıda bulunmuştu... O isim konuştu

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki maskeyi gözüne takarak otobüste yolculuk yapan kişinin Hamza Tatlı (27) olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, 4 Haziran'da sosyal medya hesabından "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takmış ve otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca onun fotoğrafını paylaşıp uyarıda bulunmuştu... O isim konuştu

Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından o kişinin Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.

Hamza Tatlı, "Günde 19 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım. Otobüse binerken maskem ağzımdaydı. Yaptığım doğru bir davranış değil biliyorum" dedi.

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