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DHA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: Koronavirüs daha çok burun yoluyla bulaşıyor

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Bakan Koca: Koronavirüs daha çok burun yoluyla bulaşıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaştığını belirterek, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

Bakan Koca: Koronavirüs daha çok burun yoluyla bulaşıyor

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