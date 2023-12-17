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Bakan Koca ile Bozdağ arasındaki diyalog vekilleri güldürdü

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Fahrettin Koca#Bekir Bozdağ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 14:48

TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, süre konusunda kendisini sık sık uyaran Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan sürekli ek süre talep etmesi milletvekillerini güldürdü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam TBMM Genel Kurulundaki 2024 bütçe görüşmelerinde bakanlığının çalışmalarını anlattı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, konuşma süresinin bitmesi üzerine, Bakan Koca'yı "Sayın Bakan lütfen sözlerini tamamlayın" dedi.

Bakan Koca ile Bozdağ arasındaki diyalog vekilleri güldürdü

Bakan Koca da gülümseyerek, "Sayın Başkanım daha epey var. Meclis bu tabloları görmekten mutlu olur. Milletimiz de görsün" diye yanıt verdi.

Bakan Koca ile Bozdağ arasındaki diyalog vekilleri güldürdü

Ardından Bozdağ, Bakan Koca'ya ek süre verdi. Ancak süre yetmeyince Bakan Koca, "Az kaldı 5 dakikaya bitiyor" diyerek bir kez daha ek süre talep etti.

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Bakan Koca ile Bozdağ arasındaki diyalog vekilleri güldürdü

Süre bitince mikrofonu kısılan Bakan Koca, "Az kaldı 5 dakika verseniz. 5 dakikaya bitiyor" diyerek bir kez daha Bekir Bozdağ'a döndü. Bu durum defalarca tekrarlanırken, Bakan Koca ile Bozdağ arasında yaşanan diyalog Genel Kuruldaki milletvekillerini güldürdü. 

Bakan Koca ile Bozdağ arasındaki diyalog vekilleri güldürdü

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#TBMM#Fahrettin Koca#Bekir Bozdağ

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