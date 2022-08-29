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Bakan Koca: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını öğrenebilecek

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#Fahrettin Koca#Teşvik#Sağlık Çalışanları
Bakan Koca: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını öğrenebilecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 01:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının ne kadar teşvik ücreti alabileceğini bugünden itibaren öğrenebileceğini duyurdu.

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Bakan Koca, sağlık çalışanlarının teşvik ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ek Ödeme bütçesi artık Bakanlık tarafından yönetiliyor. SUT’a bağlı hastane tahakkuku tek belirleyici değil. Herkese verilen taban ödemesi SUT fiyatlarından etkilenmeyecek ve her zam döneminde maaşla birlikte artacak. Teşvik ödemeleri SUT artışına bağımlı olmaktan çıkarıldı. Daha önce yaşanan problemler söz konusu bile olmayacak. Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin; hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" ifadelerini kaydetti.

 

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#Fahrettin Koca#Teşvik#Sağlık Çalışanları

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