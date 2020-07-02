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Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 14:03,Son Güncelleme:

Bakan Koca, Gaziantep'te vakaların arttığını söylemişti! Kentten bu görüntüler geldi

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Bakan Koca, Gaziantep'te vakaların arttığını söylemişti! Kentten bu görüntüler geldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Gaziantep’teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca’nın uyardığı kentte birçok kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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  • Bakan Kocanın vakaların arttığını söylediği Gaziantepte sosyal mesafeye uyulmuyor
  • Bakan Kocanın vakaların arttığını söylediği Gaziantepte sosyal mesafeye uyulmuyor
  • Bakan Kocanın vakaların arttığını söylediği Gaziantepte sosyal mesafeye uyulmuyor
  • Bakan Kocanın vakaların arttığını söylediği Gaziantepte sosyal mesafeye uyulmuyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bakan Koca, son iki hafta içinde vaka sayılarında Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış olduğunu söyledi. Gaziantep'te birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü.

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte bazı vatandaşların maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında polisler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparak uyardı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskelerini doğru takmayanlara tepki gösterdi.

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