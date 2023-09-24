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Bakan Koca duyurdu: Grip aşısı uygulaması başladı

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#Fahrettin Koca#Grip Aşısı#Sağlık Bakanlığı
Bakan Koca duyurdu: Grip aşısı uygulaması başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 10:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada grip aşısı uygulamasının başladığını duyurdu.

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Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Grip aşısı uygulaması başladı... Yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattık. 65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim.

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#Fahrettin Koca#Grip Aşısı#Sağlık Bakanlığı

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