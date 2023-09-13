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Bakan Koca duyurdu: 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak

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#Fahrettin Koca#Libya#Yardım
Bakan Koca duyurdu: 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 21:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya’da yaşanan sel felaketinin ardından yeni yardımların gideceğini belirtti. Bakan Koca, “Türkiye’nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak” dedi.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Libya’da yaşanan sel felaketinde binlerce insan hayatını kaybetti. Binlercesinden haber alınmış değil. Olayın hemen akabinde Bakanlık olarak 2 Acil Müdahale Ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, çok sayıda jeneratör, ihtiyaç duyulacak bazı ilaçlar ve tıbbi cihazlar, 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK Timi gönderdik. Bu gece ise, İzmir Alsancak Limanından kalkacak gemi ile 148 personel daha gönderiyoruz. Tam teşekküllü 2 Sahra Hastanesi ve 6 Acil Müdahale Ünitesi, 10 Ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 Acil Müdahale Aracı aynı gemiyle yolda. Türkiye’nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak. İyi haberler bekleyen 85 milyon insanın da kalbi Libya’da.

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#Fahrettin Koca#Libya#Yardım

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