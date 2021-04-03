Bakan Koca dünyadaki aşı sıralamamızı paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır." İfadelerini kullandı.



Ayrıca Bakan Koca, Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke olduğunu belirtirken, toplam doz sayısının mesajın yayına konulduğu an itibariyle 16.668.844 olduğunu açıkladı.

En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır. pic.twitter.com/k7DWgMqzXn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2021

Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844’tür. pic.twitter.com/EzDMnM0AaP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2021

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