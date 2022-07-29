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Bakan Koca açıkladı! Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek

#Fahrettin Koca#İlaç Listesi#Türkiye Eczacılar Birliği
Bakan Koca açıkladı Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Eczacılar Birliği ile yaptığı toplantıyla ilgili, "Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek" açıklamasında bulundu.

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Bakan Koca, dün Türkiye Eczaneler Birliği Başkanı ve heyetiyle toplantı yaptığını belirterek açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, toplantıda alınan kararları Twitter hesabından açıklayarak, "Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı ve üyeleriyle dün yaptığımız toplantıda şu konularda karar aldık. Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak. Güncel iyileştirme stok yönetimi daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek olup, tedarik sürecindeki minimuma indirgenecek. Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek. Sağlık camiamızın sahiplerine hayırlı olsun" dedi.

Bakan Koca açıkladı Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek

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#Fahrettin Koca#İlaç Listesi#Türkiye Eczacılar Birliği

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