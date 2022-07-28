Geriye fotoğraflar kaldı... İlhan İrem'in ardından.. "Ansiklopedinin yarısı gitti"

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Türk müziğinin efsane ismi İlhan İrem 67 yaşında hayatını kaybetti. NTV yayınında konuşan şarkıcı Yeliz, "Meslek hayatına başladığı günden itibaren çok yakındık. İlk akşam yemeğime onunla çıkmıştım. Çok yakın arkadaş, dosttuk. İlişkimiz bambaşkaydı. Kimseyle telefonda görüşmezdi, biz devamlı görüşürdük. Negatifliğini kimsenin duymasını istemezdi. Koca yürekli adam diyordum ona. Mustafa Kemal Atatürk sanatçısıydı. Ülkesinin aşığıydı. Anlatmakla kelimeler yetmez. Hayata bakış açısı, yüreğinin kocamanlığı, şarkılarının sınırsız anlattığı duyguları hangi birini söyleyeyim ki. Koca bir devir, defter sayfası kapandı. Ansiklopedinin yarısı gitti" dedi.

"YAS TUTULSUN İSTEMEZDİ"

Gözyaşları içinde "İrem'i tanımayan gençler, tanıyıp da sadece şarkılarını bilen insanlar bence İlhan'ın kitaplarını okusunlar" diyen Yeliz, "Onun tek derdi umut dolu aydınlık yarınlardı. Yarım saat önce duyduğumda acı çöktü yüreğime. O böyle ağlansın, yas tutulsun istemezdi" diye konuştu.

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"TÜRKİYE'YE VERECEKLERİ VARDI"

Müzisyen Fuat Güner de "Duyduğum zaman inanamadım. Güzel şarkılar yaptı. Ona çok bağlı bir seyirci kitlesi vardı. Kendi yolundan şaşmadı. Olması gerekeni yaşamaya çalıştı, kimseye taviz vermedi. Ben şok oldum, inanamadım. 3-4 ay evvel yurtdışındaydı. 'Ne zaman döneceksin' dedim 'İnşallah döneceğim' dedi. Bence genç öldü. Türkiye'ye verecekleri vardı. Güzel bir konser yapacağını bekliyordum. Kendi yolunda giden bir arkadaşımızdı. O kadar güzel parçaları vardı ki. Bir bir düşünüp yazardı. O sözlerle insanları etkilemişti. Yorumu çok özeldi. 5 bin kişilik salon şarkılarını ezbere söylüyordu. Bu tip sanatçılara sahip çıkılması lazım. Kolay yetişmiyor. Mazhar, 'Ne zaman konser vereceksin' dediğinde 'Çok zor' demiş. Gençler şimdi İlhan İrem'i anlayacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem 67 yaşında hayatını kaybetti Haberi görüntüle

Öte yandan İrem'in sanatçı dostları üzüntülerini sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle dile getirdi:

NİLGÜN BELGÜN: İlhan İrem. Ah ah nasıl üzüldüm anlatamam İlhan İrem’i kaybetmemize. Allah rahmet eylesin .Cennet mekanı olsun. Gençlik günlerimin dostu… Geriye fotoğraflar, anılar kalıyor…



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İlhan’cım yüreklerimizde Işıklar içindesin. Sen boyut değiştirdin, şarkıların zaten ölümsüz. Bir daha sana sarılamamak sohbet edememek var ya; işte o çok zor geliyor bana. Bu fotoğraf 1974’te çekildi. Antalya’ya Koş şarkımı hep birlikte seslendirmiştik. İlhan İrem sol başta. Funda, Ertan Anapa, Esmeray, Gökben, Ali Kocatepe ve Seyyal Taner. İlhan, Ertan ve Esmeray’la buluştu mu acaba!Canım arkadaşım, gençlik arkadaşım, gençliğim hatta… Üzüntümü anlatmaya yetmiyor kelimelerim… Çok sevdiği bir dostu kaybettiğinde, sonsuz bir yalnızlık hissi içinde buluyor insan kendini. Hemen anılara sığınmaya çalışıyorsun, ruhunu oradan sağaltmak istiyorsun ama olmuyor, telaşla geçen yıllar içinde ayrı düşülen hayatların pişmanlığı beliriyor içinde, ‘ah niye son 3-4 senede daha çok görüşmedik’, ‘en son mayısta mı konuşmuştuk’ filan, böyle şeyler geçerken zihninden sen korkunç ve çaresiz bir özlemle kalakalıyorsun. İlhan, canım, arkadaşım, seni çok seviyorum, huzurla uyu biz müziğinle sevinir, üzülür, duygulanır ve avunurken… Ölümsüzlük zaten bu değilse nedir?

NAZAN ÖNCEL:

Ah! Nasıl üzgünüm; bu sarsıcı acı haberle dağıldım. Parmağımı bir suya daldırsam da zamanı geri almak mümkün olabilse keşke. Işık ve sevgiyle İlhanım; yerin asla dolmayacak, şarkılarınla teselli bulmaya çalışacağız. Başımız sağ olsun.

HAMDİ ALKAN: Çok çok üzgünüm İlhan İrem aramızdan ayrıldı. Hayatıma kattığın güzellikler için sonsuz teşekkürler İlhan İrem. Işıklar içinde uyu.



METİN AROLAT: Çok güzel bir adam geçti bu dünyadan. Çok güzel izler bırakarak.. Hoşçakal İlhan İrem.. Nurlarla uyu.



FİLİZ AKIN: Haberlerde gördüm, genç sayılacak bir yaşta, 67 yaşındaki İlhan İrem’i kaybetmişiz .En sevdiğim şarkısıyla , sevgi ve müzikle anıyorum bir zamanların efsane şarkıcısını… “Nereden bileceksin ayrılığın acısını “ “Sen hiç sensiz kalmadın ki”

Ne güzel sözlerdir şimdi onun yokluğundaki hüznü anlatan …Elveda İlhan Erem kimse ayrılığı bu kadar şiirsel kılmamıştı…

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SELÇUK YÖNTEM: Kutuplaşan ülkemizin, ortak seslerinden birisiydi. Kaybı, Türkçe müziğin de kaybı...Hoşçakal sevgili İlhan İrem.

