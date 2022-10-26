Bakan Koca: 6 bin hekim geri döndü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından bir grup gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta özetle şunları söyledi:

(Etlik Şehir Hastanesi’nde yoğunluk) “Hem açıktan atamayla birlikte çok sayıda hekimin ataması yapıldı hem de Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasında eksik olan branşları tamamlamak üzere yeni hekimler yerleştirilmiş oldu. Her geçen gün hekim ve personel takviyesi yapılıyor. Şu an günlük poliklinik sayısı 8 binlere ulaştı. Yılbaşında 20 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca mevcut hiçbir hastanemizi de kapatmıyoruz. Varolan hastanelerimiz mevcut yerlerinde sağlık hizmeti vermeye devam edecekler. Bu söylediğim Sami Ulus için de geçerli, Dışkapı için de geçerli, Onkoloji için de geçerli.

RANDEVU SORUNU AZALDI

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(Hastane randevularındaki sorunlarailişkin) Her gün iyileştirmeler yapıyoruz bu konuda. Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı. Biliyorsunuz, kamuya dönen hekimlerimiz oldu. Yaklaşık6 bine yakın hekim döndü. Sanıyorum onlar da önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olur. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili yeni birtakım tedbirleri de hızla alıyoruz.”