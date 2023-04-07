Bakan Kirişci: 10 binin üzerinde çalışanımız aktif olarak afet bölgesinde

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Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişci, deprem bölgesinde görev alan bakanlık çalışanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakanlığın yemekhanesinde düzenlenen programda konuşan Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaket olduğunu söyleyerek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sahadaki varlığını tüm Türkiye gördü. Devlet Su İşlerimizin ve Orman Genel Müdürlüğümüzün araçları başta olmak üzere bakanlığımızın 32 birimindeki tüm personelimizin orada birer temsilcisi vardı ve çok şükür vatandaşlarımızın yaralarının sarılması hususunda çok büyük bir gayret ve çaba sarf edildi" ifadelerini kullandı.

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Kirişci, depremden etkilenen 11 ilin bitkisel üretimin yüzde 17’sini oluşturduğunu belirterek, büyükbaşta yüzde 15, tarımsal dış ticarette ise yüzde 22’lik bir paya sahip olduğunu dile getirdi. Kirişci, "Burada tarımsal üretimde herhangi bir aksama yaşanmaması ve bir geri dönemin olmaması gerekiyordu. Bu çalışmaları da aynı titizlikle yürüttük. 60 bin konut üzerinde yakacak için vatandaşlarımız ısınsın diye odun dağıtırken, 3,5 milyon litre akaryakıt dağıttık. Sokaktaki hayvanlara, sahipsiz hayvanlara mama dağıtırken büyükbaş, küçükbaş, kanatlı gibi hayvanlara, vatandaşlarımız bir yem arayışı içerisine girmesin diye de 16 bin ton yem dağıttık. 1,4 milyar liralık bir yemle ilgili nakit dağıtımında bulunduk. 13 milyar 826 milyon liralık parasal destekleme ödemelerinin bir bölümünü 3,4 milyar liralık kısmını deprem bölgesine verdik" açıklamasında bulundu.

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Bakan Kirişci, doğal afetlerin önce yangınla başladığını ardından deprem, sonra da sel felaketi yaşandığını belirterek, "Biz bu coğrafyanın böyle bir özelliğinin olduğunu giderek buna uygun tedbirler almamız lazım. Bu deprem yaşandığında arkadaşlara ilk talimatım şu olmuştur. Herkes gördüğünü mutlaka yapsın. Herkes edindiği tecrübeyi mutlaka bir kenara not edin. Çünkü yaşanabilecek en maliyetli bir tecrübeyi biz yaşadık" diye konuştu.

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Kudüs'te yaşananlara da değinen Kirişci, "Bugünlerde ramazanı bize buruk yaşatan birkaç günden beri bu dünyanın artık sadece Müslümanların değil, dünyanın ortak mirası olan Kudüs'te yaşanılanlar. Kudüs'te yaşanılanları kesinlikle kınıyoruz, lanetliyoruz. Kudüs, biz Müslümanların ortak mirasıdır. Bizden önce bize devredilmiş, bizim de bizden sonra gelecek nesle devretmemiz bir görev, asli bir görev olan bu Kudüs'le ilgili de yapılanları kınadığımızı lanetlediğimizi belirtmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.