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Bakan Kasapoğlu'dan CNN Türk'e özel açıklamalar

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Genç#Seçim
Bakan Kasapoğludan CNN Türke özel açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 19:45

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN Türk canlı yayınına önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: 

Tabii gençler bizim hep aramızda, biz hep gençlerin arasındayız. Bizim gençlere olan ilgimiz seçimlere özel değil. Yeni oy kullanacak gençler her zaman bizim ilgilendiğimiz kardeşlerimiz oldu. Pekçok yatırımı gerçekleştirdik. Türkiye'nin son 21 yılında gençlere dair çalışmalar var. Dolayısıyla tabii ki, biz hep gençleri düşündük. Bu süreçte de gençlerle beraber, umutları, sevinçleri hep bizimle oldu. Gençlerin ilgilendikleri alanlara dair ne gerekiyorsa onlara sunmuş bir hükümetiz. 21 yıllık süreçte, Cumhurbaşkanımızın önceliğinde gençlerin hep özne olması... Muhalefetten de farkımız bu. Gençler, AK Parti listelerinin hep önündedir. İzmir'de benimle birlikte Türkiye'nin en genç vekil adayı bizimle birlikte. Türkiye'nin her yerinde genç odaklı listeler belirledik. 2018'de Türkiye tarihinin en genç kabinesini oluşturduk.

 

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"BEN GENÇLERDEN HİÇBİR ZAMAN AYRI OLMADIM"

Ben gençlerden hiçbir zaman ayrı olmadım. Resmi konuşmalarda değil, oturduk dertleştik. Eleştirilerini dinledik. İnteraktif bir iletişimiz oldu ve devam ediyor. Biz muhalefet gibi değil, biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Bakanlığı gelin birlikte yönetelim dedik, bütçemizin kırılımlarını onlarla beraber belirledik. Gençlerimiz her şeyden önce böyle bir iletişim talep ediyor. Gönül bağını kurduğumuza inanıyorum. Farklı gruplardan her yaştan gençlerle beraber olduk ve bu anlamda onların memnuniyetini görüyorum.

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Genç#Seçim

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