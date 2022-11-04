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Bakan Kasapoğlu sporcularla bir araya geldi

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Kırklareli#Spor
Bakan Kasapoğlu sporcularla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 20:32

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'nin '2023 Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Kırklareli'ne gitti. Buradaki toplantının ardından esnaf ziyareti yapan Bakan Kasapoğlu daha sonra sporcular ile bir araya geldi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırklareli’de toplantının ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bakanlığın bastırdığı kitapları esnaf ve vatandaşlara hediye eden Kasapoğlu, bir esnaftan elma şekeri alıp, sporculara dağıttı. AK Parti teşkilatını ziyaret eden Kasapoğlu, daha sonra Atatürk Stadyumu’nda sporcularla buluştu. Sporcularla fotoğraf çektiren Kasapoğlu, "Biz, sporu herkes için düşünen, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle herkesin erişimini önemseyen bir politikayı ortaya koyuyoruz. Bu politika çerçevesinde son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde spora, sporcuya değer veren gerçek liderlik anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanında tesisler inşa ettik. Birbirinden modern, donanımlı tesisler inşa ettik. O tesislerden bugünlerin, yarınların şampiyonları yetişiyor. Ben bugün burada gördüğüm bu tabloyla bir kez daha Türkiye yüzyılının, Türk sporcularının yüzyılı olacağını görüyorum" dedi.

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ÖNCELERİ TEMSİLCİSİ DAHİ OLMAYAN BRANŞLARDA ARTIK ŞAMPİYONLAR YETİŞİYOR

Türkiye Yüzyılı’nın, Türk sporcularının yüzyılı olacağını söyleyen Kasapoğlu, "Önceleri temsilcisi dahi olmayan branşlarda artık şampiyonlar yetişiyor. Tenis, atletizm, futbol, basketbol, yüzme; burada her çeşit sporcumuz var. Her biri güçlü ve donanımlı şekilde yetişiyor. Bugün hem Kırklareli merkezimizi hem de ilçelerimizi tekrar masaya yatırdık. Havuzundan salonuna, salonundan kortlarında basketboluyla, futboluyla, tenisiyle, atletizm alanlarıyla yeni bir planlama yaptık. Tüm bu yatırımlarımızın, tesislerimizin Kırklareli için, genç sporcularımız için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

’AMATÖRLER TÜRK SPORUNUN KALBİDİR’

Amatör Spor kulüplerinin Türk sporunun kalbi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Her bir çalışmanın bugüne kadar meyvelerini gördük. Burada yetişen, bugünlerimizi yarınlarımızı daha aydınlık kılacak gençlerle beraberiz. Sporu bir kültür haline getirme noktasında, spordaki başarıyı, performansı arttırma noktasında gençlerimiz başta olmak üzere 85 milyonun tüm imkânlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şehir buluşmalarımızda, büyük heyecan duyduğum buluşmalardan biri olarak amatör Spor camiasıyla buluşmaları özellikle ifade etmek isterim; amatörler, Türk sporunun kalbidir" diye konuştu. 

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Kırklareli#Spor

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