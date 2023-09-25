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Bakan Kacır: Ay'a gidecek araçta milli hibrit motoru kullanacağız

Güncelleme Tarihi:

#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Mehmet Fatih Kacır#Milli Hibrit Motoru
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 12:16

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada Aya gönderilecek araçta milli hibrit motorunun kullanılacağını duyurdu

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Bakan Kacır'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

50'den fazla deneysel veriler toplandı. Pek çok farklı alanda 13 bilimsel deney tespit edildi.

MİLLİ HİBRİT MOTORU AYA GİDECEK ARAÇTA KULLANILACAK

Ay'a gidecek araçta MİLLİ HİBRİT MOTORU kullanmayı hedefliyoruz. TURKSAT 6A türkiye'yi 10 ülkeden biri haline getirecek. 8 bine yaklaşan alçak yörünge uyfularından oluşuyor. Türkiye burada mutlaka oyuncu olmak zorunda. Teknolojinin müşterisi değil geliştiricisi olmak için çabalıyoruz.

TÜRKİYE İLKLERE İMZA ATMIŞ BİR ÜLKE

Milyonlarca gencimiz ile Teknofest'lerde buluşuyoruz. Bilim merkezleri ile ve politika süreçlerinde Türkiye'yi özne yapma iddiamızla Türk çocuklarımızdan nicesinin astronot, bilim insanı olarak yetişmesini sağlayacağız. Türkiye ilklere imza atmış bir ülkedir bu alanlarda.

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#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Mehmet Fatih Kacır#Milli Hibrit Motoru

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