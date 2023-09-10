Bakan Fidan’dan “Çalışın” talimatı... Vizede yeni adımlar

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Ankara ile Avrupa Birliği arasında ilişkilere yeniden pozitif bir ivme katmak için görüş birliği sağlandı. Geçen hafta Ankara’da temaslarda bulunan AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhelyi’nin ziyareti sırasında üzerinde ilerleme sağlanabilecek alanlar değerlendirildi. Öğrenciler ve işadamlarına Schengen vizesi kolaylığı sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı, çoklu vize verilmesi gibi seçenekler gündemde. Çoklu vizede, vizenin geçerlilik süresi içinde istenildiği kadar Schengen ülkelerine gidilebiliyor.

MACARİSTAN ÖRNEĞİ

Ancak bir de turistik vize sorunu var. Dışişleri Bakanlığı’nda bu konuda farklı elçiliklerle de temas edilerek çalışma yürütülüyor. Bu ülkelerden biri Macaristan. Online başvuru ile hızlı sonuç alınan Macaristan örneği çalışılıyor. Bunun yanında elçilikler ile vize başvurularını alan personel sayısının artırılması için de görüşüldü. Bazı ülkelerle bu konuda ilerleme sağlandı. Reddedilen başvurulara ilişkin işlemlerin hızlandırılıp yeni başvuru alma sürecinin hızlandırılması üzerinde çalışılıyor. Hürriyet’in ulaştığı diplomatik kaynaklar Türkiye’nin vize serbestisi beklentisinin de hala gündemde olduğunu ifade etti. Ancak bunun için Türkiye’nin tamamlaması gereken kriterler var. Bunlardan ikisi için, terörle mücadele ve kişisel verilerin korunması kriterleri için atılacak adımlar zaman alacak.

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SEÇENEKLERE BAKILACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Terörle Mücadele konusunda atılabilecek adımlarla ilgili bakanlıkta ilgili birimlere “çalışın” talimatı verdi. Bu doğrultuda “seçenekli dillere” bakılacak. Yani muğlak kavramların şekillendirilmesi, bunların metinlere yerleştirilmesi konularında alternatifler hazırlanıp, Bakan Fidan’a sunulacak. Uygun bulursa Fidan bu önerileri İçişleri ve Adalet Bakanları ile ele alacak.

BORREL’İN RAPORU

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bu yıl sonuna kadar tamamlanmak üzere Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri hakkında bir rapor hazırlıyor. Rapor hem ayrıntılı bir durum tespiti yapacak hem de ilerleme sağlanabilecek başlıklarda atılabilecek adımlar belirlenecek. Bu doğrultuda vize kolaylığı dışında Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi üzerinde de bu rapora da yetişmek üzere çalışma yapılıyor. Ankara gelecek hafta Avrupa Birliği’nden bu konuda görüşmeler yapmak üzere bir heyet ağırlayacak. 2018 yılında askıya alınan Türkiye’nin üyelik müzakereleri ve fasılların yeniden açılmasının ise yakın bir zamanda olmayacağı belirtiliyor.