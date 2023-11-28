Son dakika haber! Bakan Fidan, Norveçli ve İsveçli mevkidaşlarıyla bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada "NATO Daimi Temsilciliğimizde gerçekleşen her iki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki son durum ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci de ele alındı" denildi.

Bakan Fidan ayrıca toplantı öncesinde mevkidaşlarıyla ayaküstü sohbet etti.

Temaslardan kareler;









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